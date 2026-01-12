Sattelzug kippte und hing über Eisbach

Ein Sattelzug samt Siloauflieger ist am Montagvormittag im benachbarten Bayern von der Straße abgekommen. Der Fahrer traute sich nicht mehr auszusteigen, da das Fahrzeug absturzgefährdet war. Es folgte eine komplizierte Rettungsaktion.
Der 40-jährige Fahrer des in Tschechien zugelassenen Lkw fuhr auf der deutschen Alpenstraße (B305) bergab. In einer lang gezogenen Linkskurve zwischen der Abzweigung nach Oberjettenberg und Unterjettenberg brach er nach rechts aus und blieb mit dem Fahrzeug an den Bäumen im Hang über dem Eisbach hängen. Der Mann blieb unverletzt.
Sicherung per Greifzug
Die Leitstelle Traunstein benachrichtigte die Freiwilligen Feuerwehren Schneizlreuth und Bad Reichenhall, die Werkfeuerwehr der wehrtechnischen Dienststelle Oberjettenberg und das Reichenhaller Rote Kreuz. Sie sicherten den Laster per Greifzug mit Stahlseilen.
Mit Unterstützung durch das Dolomitwerk Oberjettenberg konnten sie ihn auf die Fahrbahn zurückziehen. Die B305 war während des Einsatzes komplett gesperrt.
