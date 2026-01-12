Sattelzug kippte und hing über Eisbach

Der 40-jährige Fahrer des in Tschechien zugelassenen Lkw fuhr auf der deutschen Alpenstraße (B305) bergab. In einer lang gezogenen Linkskurve zwischen der Abzweigung nach Oberjettenberg und Unterjettenberg brach er nach rechts aus und blieb mit dem Fahrzeug an den Bäumen im Hang über dem Eisbach hängen. Der Mann blieb unverletzt.