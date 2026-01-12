Neumond: „Die Masken halten nicht mehr“

Die neue Jännerwoche bringt eine klare Botschaft: So wie bisher geht es nicht weiter. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter spricht bei krone.tv von einer Zeitqualität, die nichts mehr beschönigt – dafür aber Türen öffnet. Gleich mehrere Planeten stehen aktuell im Steinbock. Das sorgt für Erdung, Klarheit und den Mut, Dinge endlich anders zu machen. „Jetzt reicht’s - aber nicht aus Trotz, sondern aus innerer Überzeugung“, so Hogl-Kräuter. Wer diese Woche Entscheidungen trifft, kann laut ihr das Jahr neu schreiben. Emotional starten wir tief – aber nicht schwer. Statt Schwermut geht es ums Hinspüren: auf Gefühle, die lange überhört wurden. Sie sind keine Gegner, sondern Orientierungshilfen. Der Neumond am Sonntag gilt als einer der ehrlichsten und stärksten zu Jahresbeginn. Kein Drama, sondern ein erwachsener Neustart. Wahrheit, Vision und Mut treffen auf Realität. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!