Aus Stiglechner-Gruppe

Treibstofflieferant für Tankstellen ist insolvent

Oberösterreich
12.01.2026 13:00
Die große Stiglechner-Insolvenz führt nun zu einem weiteren Konkurs.
Die große Stiglechner-Insolvenz führt nun zu einem weiteren Konkurs.(Bild: PaulShlykov - stock.adobe.com)

Im Dezember meldeten zwei Unternehmer der Linzer Stiglechner-Gruppe – Betreiber von bundesweit rund 70 Tankstellen – mit in Summe 188 Millionen Euro Schulden Konkurs an. Nun erwischt es eine weitere Firma aus der Unternehmensgruppe: Der ehemalige Lieferbetrieb der Tankstellen ist pleite.

Am Montag wurde über die Petro Logistik GmbH ein Konkursverfahren beantragt. Das in Haid in Oberösterreich ansässige Unternehmen gehört zur Stiglechner-Unternehmensgruppe und liefert an die Tankstellen des Linzer Familienunternehmens Treibstoff – zumindest bis vor Kurzem.

Denn infolge der Insolvenz der beiden Stiglechner-Firmen im Dezember (die „Krone“ berichtete) wurden die Lieferungen gestoppt. Damit brach für die Petro Logistik GmbH die einzige Auftraggeberin weg – was nun wiederum zur Pleite der Liefer-GmbH führte.

Gehälter nicht voll ausbezahlt
Vom Konkurs der Petro Logistik sind 16 Beschäftigte betroffen. Bereits im November und Dezember konnten die Gehälter nicht mehr vollständig ausbezahlt werden, weil die Lieferfirma auf offenen Forderungen gegenüber den anderen Stiglechner-Unternehmen von rund einer Million Euro sitzen blieb und daher in Liquiditätsschwierigkeiten geriet.

Laut den Gläubigerschutzverbänden KSV1870 und AKV Europa haben sich bei 31 Gläubigern rund eine halbe Million Euro an Schulden angehäuft. Dabei war die wirtschaftliche Entwicklung noch bis Ende 2025 positiv. In den Jahren 2022 bis 2024 wurden laut AKV Europa Umsätze von 5,5 bis 6,3 Millionen Euro und Jahresüberschüsse von bis zu 490.000 Euro erzielt.

Sprit kommt direkt von Lieferanten
Eine Fortführung der Lieferfirma ist nicht geplant: „Der eingesetzte Insolvenzverwalter wird die Schließung des Unternehmens beantragen“, informiert Petra Wögerbauer vom KSV1870. „Seitens der Julius Stiglechner GmbH wurde mitgeteilt, dass künftig die Treibstofflieferungen auf direktem Wege von den Lieferanten erfolgen werden.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
