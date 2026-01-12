Treibstofflieferant für Tankstellen ist insolvent

Gehälter nicht voll ausbezahlt

Vom Konkurs der Petro Logistik sind 16 Beschäftigte betroffen. Bereits im November und Dezember konnten die Gehälter nicht mehr vollständig ausbezahlt werden, weil die Lieferfirma auf offenen Forderungen gegenüber den anderen Stiglechner-Unternehmen von rund einer Million Euro sitzen blieb und daher in Liquiditätsschwierigkeiten geriet.