Minus 29 Grad! Hier ist es kälter als auf Grönland

Verletzte und eine Tote nach Lawinenabgängen

Am Sonntag waren die Bergretter in St. Anton am Arlberg gleich mehrmals im Einsatz. Am Gampen suchten sie stundenlang nach Verschütteten abseits gesicherter Pisten, bis Entwarnung gegeben werden konnte. Letztlich wurde nur ein 18-Jähriger wurde von Schneemassen erfasst – laut den Einsatzkräften ragte beim Fund des jungen Mannes nur noch ein Arm heraus. Er überlebte und wurde verletzt per Helikopter ins Spital geflogen. Am Nachmittag dann das nächste Unglück: Eine 58-jährige Skitourengeherin wurde von einer Lawine mitgerissen. Für sie kam jede Hilfe zu spät, sie starb kurz darauf in der Klinik.