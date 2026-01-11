Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück

Blau-gelbe Säule in Wien

„Unsere Landsleute erwirtschaften rund 20 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung in Wien. Durch ihre Arbeit fließen 220 Millionen Euro an Kommunalsteuer in die Wiener Stadtkasse. Damit sind sie echte Leistungsträgerinnen und Leistungsträger für Wien. Diese Einnahmen kommen Wien zugute – während Niederösterreich für den Lebensmittelpunkt jener hart arbeitenden Menschen aufkommt und Kindergärten, Schulen, Straßen sowie die gesamte regionale Infrastruktur finanziert“, so die Landeshauptfrau. „Da ist es nicht einzusehen, dass niederösterreichischen Patienten in Wiener Spitälern monatelang vereinbarte OP-Termine abgesagt werden. Dass sie abgewiesen und damit schlechter behandelt werden, als ausländische Staatsbürger mit einem Wiener Meldezettel, auch wenn sie nie ins System eingezahlt haben. Ich verlange einen gerechten Umgang mit den niederösterreichischen Landsleuten.“

Mikl-Leinter: „Das kann es nicht sein“

Mit anderen Bundesländern funktioniere die Gastpatienten-Regelung laut der Landeschefin weiterhin klaglos. „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg verlassen – auf Kosten unserer Landsleute. Das kann es nicht sein. Gerichtlich bringen wir für einen abgewiesenen Patienten dagegen beispielhaft eine Klage ein. Politisch werden wir die Gespräche mit Wien weiterführen, damit wir so schnell wie möglich wieder auf den gemeinsamen Weg zurückfinden“, so Mikl-Leitner abschließend. Niederösterreich werde weiterhin alle politischen und rechtlichen Schritte setzen, um sicherzustellen, dass die vereinbarte Leistung erbracht wird.