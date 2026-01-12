Ex-Minister erhält politisches Asyl in Ungarn

In Nordmazedonien verurteilt, in Ungarn Zuflucht gefunden

Bereits vor Jahren hatte die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán einem weiteren hochrangigen Politiker geholfen, vor der Justiz des eigenen Landes zu flüchten. Der nordmazedonische Ex-Regierungschef Nikola Gruevski wurde wegen Amtsmissbrauchs verurteilt und sollte 2018 seine Haftstrafe antreten. Doch der einst mächtigste Politiker des Balkanlandes konnte außer Landes flüchten. Trotz eingezogenem Passes gelang Gruevski eine Reise nach Ungarn, wo er um politisches Asyl ansucht und dieses auch erhielt.