Skisprung-Dino Kasai kehrt in den Weltcup zurück!

Der 53-jährige Skisprung-Oldie Noriaki Kasai kehrt am Wochenende in Sapporo laut dem Fachportal skispringen.com über die nationale japanische Gruppe in den Weltcup zurück.
Der achtfache Olympia-Teilnehmer schlägt so seinen eigenen Altersrekord. Über die Qualifikation für den Bewerb und ein ansehnliches Ergebnis möchte sich der seit 1988 im Weltcup springende Athlet für Mailand/Cortina qualifizieren. Seinen jüngsten Weltcupeinsatz hatte Kasai im Februar 2025 in Sapporo als 45.
Bei seinem Weltcup-Debüt im Dezember 1988 vor 37 Jahren war ein Großteil seiner heutigen Konkurrenten noch nicht auf der Welt. An einen Rücktritt denkt das Urgestein aber weiterhin nicht. „Viele Leute sagen, dass ich wegen meines Alters schon hätte aufhören sollen. Aber ich spüre überhaupt keinen Leistungsabfall. Ich trainiere hart, um in Topform zu kommen“, sagte Kasai im Oktober dem japanischen Portal „Aktio Note“.
