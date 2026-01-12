Skisprung-Dino Kasai kehrt in den Weltcup zurück!

Bei seinem Weltcup-Debüt im Dezember 1988 vor 37 Jahren war ein Großteil seiner heutigen Konkurrenten noch nicht auf der Welt. An einen Rücktritt denkt das Urgestein aber weiterhin nicht. „Viele Leute sagen, dass ich wegen meines Alters schon hätte aufhören sollen. Aber ich spüre überhaupt keinen Leistungsabfall. Ich trainiere hart, um in Topform zu kommen“, sagte Kasai im Oktober dem japanischen Portal „Aktio Note“.