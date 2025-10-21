Dem Kopftuchverbot droht ein Déjà-vu beim VfGH

Unklarer Begriff, fehlende Daten

Der Entwurf versuche zwar, auf die VfGH-Bedenken einzugehen, indem das Kopftuch nur als Ausdruck einer „ehrkulturellen Verhaltenspflicht“ verboten wird. Was dieser Begriff bedeuten soll, werde jedoch weder im Gesetzestext noch in den Erläuterungen klar definiert – der Vollzug wäre dementsprechend schwierig. Zudem fehlen in der Wirkungsfolgenabschätzung gesicherte Zahlen der Betroffenen, und es gab offenbar keine Konsultationen mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen.