Er war 21 – sie 34!

Ex-Affäre von Prinz Harry in Spanien festgenommen

Royals
12.01.2026 13:36
Ommanney und Harry hatten eine wilde Affäre, als er gerade einmal 21 Jahre alt war und sie 34.
Ommanney und Harry hatten eine wilde Affäre, als er gerade einmal 21 Jahre alt war und sie 34.(Bild: Krone KREATIV/Paul Grover / POOL / AFP, Kris Connor/Getty Images/AFP)

Reality-TV-Star Catherine Ommanney (53), die einst eine kurze, wilde Affäre mit dem britischen Royal hatte, wurde auf Mallorca vorübergehend festgenommen. Der Vorwurf: Sie soll ein Hotel verlassen haben, ohne ihre Rechnung bezahlt zu haben.

0 Kommentare

Wie spanische Medien berichten, alarmierte das Hotelpersonal die Polizei, nachdem Ommanney das Drei-Sterne-Hotel „Playas del Rey“ im Ferienort Santa Ponsa verlassen haben soll – angeblich mit einer offenen Rechnung von rund 550 Euro für einen neuntägigen Aufenthalt.

Die spanische Guardia Civil bestätigte die Festnahme wegen mutmaßlichen Betrugs. Demnach soll die frühere „Real Housewives of DC“-Darstellerin das Hotel mit einer Kreditkarte gebucht haben, die keine Deckung aufwies. Noch am selben Tag musste Ommanney in der Inselhauptstadt Palma einem Richter vorgeführt werden. Medienberichten zufolge trat sie dabei unter einem Nachnamen aus einer früheren Ehe auf. Ob sie sich zu den Vorwürfen äußerte, ist bislang unklar. Nach der Anhörung wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bekannt durch wilde Harry-Affäre
Ommanney sorgte bereits 2022 für Aufsehen, als sie öffentlich über ihre zweimonatige Affäre mit Prinz Harry im Jahr 2006 sprach. Damals war Harry 21 Jahre alt, sie selbst 34. Kennengelernt hätten sich beide in einer Bar.

Sie schilderte den Prinzen später als charmant, aufmerksam und sehr selbstbewusst. Die Beziehung sei intensiv gewesen, wenn auch kurz. Ihrer Aussage nach habe sie nicht erwartet, dass diese Episode in Harrys Autobiografie erwähnt wird – deshalb habe sie sich entschlossen, selbst darüber zu sprechen.

