Ex-Affäre von Prinz Harry in Spanien festgenommen

Die spanische Guardia Civil bestätigte die Festnahme wegen mutmaßlichen Betrugs. Demnach soll die frühere „Real Housewives of DC“-Darstellerin das Hotel mit einer Kreditkarte gebucht haben, die keine Deckung aufwies. Noch am selben Tag musste Ommanney in der Inselhauptstadt Palma einem Richter vorgeführt werden. Medienberichten zufolge trat sie dabei unter einem Nachnamen aus einer früheren Ehe auf. Ob sie sich zu den Vorwürfen äußerte, ist bislang unklar. Nach der Anhörung wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.