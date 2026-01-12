Ibrahimovic-Sohn (19) wechselt zu Traditionsverein

Bisher war Maximilian für die zweite Mannschaft der Italiener im Einsatz. In 16 Spielen in der Serie D gelangen ihm fünf Tore und vier Assists. Damit konnte er auch die Verantwortlichen bei Ajax überzeugen. Wie „De Telegraaf“ berichtet, sollen gleich mehrere niederländische Vereine am Offensivspieler interessiert gewesen sein.