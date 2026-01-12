Ibrahimovic-Sohn (19) wechselt zu Traditionsverein

Maximilian Ibrahimovic hat sich offenbar für einen Wechsel zu Traditionsverein Ajax Amsterdam entschieden. Die Niederländer leihen den 19-Jährigen demnach bis Saisonende von der AC Milan aus und haben sich auch eine Kaufoption gesichert. Damit begibt er sich auf Zlatans Spuren.
Bei Ajax machte sich Zlatan nämlich einen Namen und verließ die Niederländer 2004 nach drei Jahren, um sich Juventus Turin anzuschließen und eine Weltkarriere zu starten. Nun kehrt sein Sohn offenbar nach Amsterdam zurück.
Klauseln für Ajax und Milan
Demnach leiht Ajax den Ibrahimovic-Sprössling bis zum Saisonende aus – inklusive Kaufoption. Die Mailänder hingegen haben sich eine Weiterverkaufsklausel gesichert.
Bisher war Maximilian für die zweite Mannschaft der Italiener im Einsatz. In 16 Spielen in der Serie D gelangen ihm fünf Tore und vier Assists. Damit konnte er auch die Verantwortlichen bei Ajax überzeugen. Wie „De Telegraaf“ berichtet, sollen gleich mehrere niederländische Vereine am Offensivspieler interessiert gewesen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.