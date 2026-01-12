Vorteilswelt
Wo auch Zlatan spielte

Ibrahimovic-Sohn (19) wechselt zu Traditionsverein

Fußball International
12.01.2026 13:19
Maximilian Ibrahimovic verabschiedet sich wohl aus Mailand.
Maximilian Ibrahimovic verabschiedet sich wohl aus Mailand.(Bild: AFP/APA/MIGUEL MEDINA)

Maximilian Ibrahimovic hat sich offenbar für einen Wechsel zu Traditionsverein Ajax Amsterdam entschieden. Die Niederländer leihen den 19-Jährigen demnach bis Saisonende von der AC Milan aus und haben sich auch eine Kaufoption gesichert. Damit begibt er sich auf Zlatans Spuren. 

Bei Ajax machte sich Zlatan nämlich einen Namen und verließ die Niederländer 2004 nach drei Jahren, um sich Juventus Turin anzuschließen und eine Weltkarriere zu starten. Nun kehrt sein Sohn offenbar nach Amsterdam zurück.

Klauseln für Ajax und Milan
Demnach leiht Ajax den Ibrahimovic-Sprössling bis zum Saisonende aus – inklusive Kaufoption. Die Mailänder hingegen haben sich eine Weiterverkaufsklausel gesichert. 

Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)

Bisher war Maximilian für die zweite Mannschaft der Italiener im Einsatz. In 16 Spielen in der Serie D gelangen ihm fünf Tore und vier Assists. Damit konnte er auch die Verantwortlichen bei Ajax überzeugen. Wie „De Telegraaf“ berichtet, sollen gleich mehrere niederländische Vereine am Offensivspieler interessiert gewesen sein. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
