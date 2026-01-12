Weltberühmte Schimpansin Ai mit 49 Jahren tot

Ai, was auf Japanisch „Liebe“ bedeutet, hatte nach Angaben der Universität an Studien zu Wahrnehmung, Lernen und dem Gedächtnis teilgenommen, die zu einem besseren Verständnis der Intelligenz von Primaten verhalfen. „Ai war sehr neugierig und beteiligte sich aktiv an diesen Studien“ und trug so dazu bei, verschiedene Aspekte des Gedächtnisses von Schimpansen zu verstehen.