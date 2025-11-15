Böhmermann fordert strikte Regeln für Social Media

Kritik an der Haltung der AfD

Es sei daher aber auch kein Wunder, dass die AfD gegen eine solche Regulierung sei. „Wenn Sie sich nun ansehen, wer sich einer Regulierung der Tech-Giganten widersetzt, dann ist da immer die AfD an erster Stelle“, so Böhmermann, der sich in dem Interview als „radikalen Demokraten“ bezeichnet. „Die Rechtsextremen wissen genau, was sie an X, am großen Deutschland-Investor Google und Co haben.“