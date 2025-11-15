Vorteilswelt
U21-Sieg gegen Belgien

Österreicher stellten den Marktwert auf den Kopf

Fußball International
15.11.2025 18:30
Österreichs U21 jubelte über das 1:0 in der EM-Quali gegen Belgien.
Österreichs U21 jubelte über das 1:0 in der EM-Quali gegen Belgien.(Bild: GEPA)

Es war mehr als ein Sieg! Es war ein Statement, der Sprung auf Platz 1 in Gruppe I der Quali für die EURO 2027 – ein perfekter Fußballabend, zu dem in Ried auch die Kulisse von 2300 Besuchern passte. Im Gegensatz zum Marktwert.

Die Rede ist vom 1:0 von Österreichs U21-Team in Rahmen der Quali für die EURO 2027 gegen Belgien. „Wir haben als Mannschaft einen Super-Job gemacht, hatten gewusst, dass wir einen Sieg brauchen und die Jungs haben das super umgesetzt“, sagte Teamchef Peter Andre Perchtold am Ende seines erstes Jahres als U21-Teamchef.

Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
