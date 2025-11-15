Österreicher stellten den Marktwert auf den Kopf

Die Rede ist vom 1:0 von Österreichs U21-Team in Rahmen der Quali für die EURO 2027 gegen Belgien. „Wir haben als Mannschaft einen Super-Job gemacht, hatten gewusst, dass wir einen Sieg brauchen und die Jungs haben das super umgesetzt“, sagte Teamchef Peter Andre Perchtold am Ende seines erstes Jahres als U21-Teamchef.