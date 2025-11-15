So wird der tägliche Einkauf jetzt zur guten Tat

Handel und Hersteller verzichten auf Teil ihrer Marge

Ein „OneforOne“-Produkt kostet rund ein Viertel oder Drittel mehr. Ein Beispiel: Die normale Packung „Recheis“ Nudeln kostet 2,49 Euro, eine „One-for-One“-Packung kostet 2,99 Euro. „Der Kunde im Supermarkt zahlt ein bisschen mehr, aber nicht das Doppelte. Und gleichzeitig verzichten sowohl der Handel als auch die Lebensmittelproduzenten auf einen Teil ihrer Marge. Und so wird dann auf ganz einfache Art ein Spendenprodukt“, erklärt Julian Juen.