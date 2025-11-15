Blamage! Underdog wirft Deutschland aus Turnier

Der Titelverteidiger wurde überraschend entthront. Deutschlands Nationalteam blamiert sich gegen den Außenseiter Burkina Faso und fliegt schon im Sechzehntelfinale der U17-Weltmeisterschaft raus.
Die Westafrikaner starteten besser in die Partie und führten schon nach fünf Minuten durch ein Tor von Mohamed Zongo. Die Führung gaben die Burkiner danach nicht mehr her. In der Nachspielzeit zappelte der Ball sogar im Netz der Westafrikaner, der Treffer zählte jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht.
U17-Weltmeister 2023
Bei der letzten U17-WM in 2023 konnte sich Deutschland als Sieger krönen. Im Finale gewann man damals gegen Frankreich im Elfmeterschießen.
