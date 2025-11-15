Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

U17-WM

Blamage! Underdog wirft Deutschland aus Turnier

Fußball International
15.11.2025 18:05
Deutschlands Wisdom Mike verzweifelte an Burkina Faso.
Deutschlands Wisdom Mike verzweifelte an Burkina Faso.(Bild: Screenshot x.com/fcbayerncampus)

Der Titelverteidiger wurde überraschend entthront. Deutschlands Nationalteam blamiert sich gegen den Außenseiter Burkina Faso und fliegt schon im Sechzehntelfinale der U17-Weltmeisterschaft raus.

0 Kommentare

Die Westafrikaner starteten besser in die Partie und führten schon nach fünf Minuten durch ein Tor von Mohamed Zongo. Die Führung gaben die Burkiner danach nicht mehr her. In der Nachspielzeit zappelte der Ball sogar im Netz der Westafrikaner, der Treffer zählte jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht.

U17-Weltmeister 2023
Bei der letzten U17-WM in 2023 konnte sich Deutschland als Sieger krönen. Im Finale gewann man damals gegen Frankreich im Elfmeterschießen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
87.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
76.423 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
70.361 mal gelesen
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
696 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
692 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Mehr Fußball International
WM-Quali im Ticker
LIVE: Österreich macht Druck, aber Zypern lauert
U17-WM
Blamage! Underdog wirft Deutschland aus Turnier
Später Ausgleich
Nur Remis: Belgien muss noch auf WM-Ticket warten
Quali-Duell auf Zypern
Kampf ums WM-Ticket: Die ÖFB-Aufstellung ist da!
Rückkehr an den Rhein
Nanu? Struber schlägt wieder in Köln auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf