2:0-Sieg! Österreich steht im U17-WM-Achtelfinale

Großer Erfolg für Österreichs U17-Nationalteam. Bei der Weltmeisterschaft in Katar steht man nach dem 2:0-Sieg gegen Tunesien im Achtelfinale – dort wartet nun Fußball-Gigant England.
Nach den Erfolgen gegen Saudi-Arabien (1:0), Mali (3:0) und Neuseeland (4:1) waren die Österreicher als Favorit ins erste ÖFB-Spiel der K.o.-Phase gegangen. Viele Chancen waren vor der Pause aber nicht zu sehen. ÖFB-Tormann Daniel Posch konnte einen Schuss von Anisse Saidi parieren (30.). Auf der anderen Seite verpassten Dominik Dobis, der aus zwölf Metern an Slim Bouaskar scheiterte (40.), und Moser (42.) die Führung. Nach Wiederbeginn konnten wieder lange beide Teams keine entscheidenden Akzente setzen. Erst ab Minute 75 gab die ÖFB-Auswahl den Ton an und drängte auf den Siegtreffer.
Drittes Elfmetertor von Moser
Hasan Deshishku scheiterte aus spitzem Winkel am tunesischen Goalie (76.), der sich in der Folge auch bei einer Doppelchance von „Joker“ Filip Aleksic auszeichnen konnte (77.). Vier Minuten später ließ Bouaskar dann einen Schuss aus, Vasilije Markovic erkämpfte sich den Ball und wurde vom Schlussmann gefoult. Den verhängten Strafstoß verwandelte Moser souverän, es war sein dritter Treffer vom Elfmeterpunkt im laufenden Turnier. Eine Minute später brachte er den Ball am tunesischen Goalie vorbei und provozierte damit ein Eigentor.
Deutschland überraschend raus
England schaltete Südkorea dank einem Eigentor von Jung Huiseop (28.) sowie einem Treffer von Reigan Heskey (35.) ebenfalls mit 2:0 aus. Der Kampf um den Einzug ins Viertelfinale findet am Dienstag statt. In dieser Bewerbsphase nicht mehr vertreten ist Titelverteidiger Deutschland nach einem 0:1 gegen Burkina Faso.
