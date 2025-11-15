2:0-Sieg! Österreich steht im U17-WM-Achtelfinale

Nach den Erfolgen gegen Saudi-Arabien (1:0), Mali (3:0) und Neuseeland (4:1) waren die Österreicher als Favorit ins erste ÖFB-Spiel der K.o.-Phase gegangen. Viele Chancen waren vor der Pause aber nicht zu sehen. ÖFB-Tormann Daniel Posch konnte einen Schuss von Anisse Saidi parieren (30.). Auf der anderen Seite verpassten Dominik Dobis, der aus zwölf Metern an Slim Bouaskar scheiterte (40.), und Moser (42.) die Führung. Nach Wiederbeginn konnten wieder lange beide Teams keine entscheidenden Akzente setzen. Erst ab Minute 75 gab die ÖFB-Auswahl den Ton an und drängte auf den Siegtreffer.