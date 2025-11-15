Für die Kleinen steht die Existenz auf dem Spiel

Die Weihnachtszeit ist für den Spielwarenhandel lebensnotwendig. Für mehrere steirische Betriebe, die jahrzehntelang als Institutionen in ihrer Region galten, kommt die Zeit der klingelnden Kassen heuer jedoch zu spät, sie haben die Segel gestrichen. Andere halten sich mit kreativen Ideen über Wasser.
Gottfried Gungl hat ein lachendes und ein weinendes Auge. Nach 27 Jahren hat er heuer im Juni seinen Spielzeugmarkt in Hofstätten an der Raab geschlossen. Es ist die erste Weihnachtssaison, in der das Haus mit dem Schaukelpferd-Logo an der B68 geschlossen bleibt. Für Generationen von Kindern in der Umgebung war es ein Sehnsuchtsort. Daher das weinende Auge, denn der mittlerweile 71-Jährige, der nach einem bunten Berufsleben als Landwirt, Taxifahrer und Christbaumverkäufer 1998 zum Spielwaren-Quereinsteiger wurde, hat viele Liter Herzblut hineingesteckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.