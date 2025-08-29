Rasche Altersbeschränkung für soziale Netzwerke

Prävention vor Empörung

Im Zentrum steht der Anspruch, den digitalen Raum nicht den Lautesten zu überlassen. „Man darf nicht zulassen, dass extremistische Gruppierungen die Jugend mit Hass, Hetze und Propaganda im Netz erreichen, bevor es gelingen kann, gegenzuhalten. Prävention, digitale Verantwortung und klare Regeln sind die wirksamsten Werkzeuge im Kampf gegen Onlineradikalisierung. Der Schutz junger Menschen ist eine gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe – und sie wird sehr ernst genommen.“ Leichtfried setzt damit auf einen Ansatz, der Strafen nicht ersetzt, aber vorgelagert wirkt: Medienkompetenz stärken, Ansprechpersonen im Umfeld schärfen, Reaktionszeiten im Netz verkürzen.