Rufe nach EU-weiter Sperre für Shein werden lauter

Für Greenpeace-Vertreterin Madeleine Drescher hat Shein sein Geschäftsmodell auf „systematischer Missachtung von Schutzstandards auf Kosten von Menschen und Umwelt“ aufgebaut. Während sich europäische Händler an die Spielregeln hielten, würden viele Plattformen aus Asien „systematisch Zölle, Steuern und Sicherheitsauflagen“ umgehen. „Der unfaire Wettbewerb hat Shein bereits auf Rang fünf der umsatzstärksten Webshops des Landes katapultiert“, so Will. Im Vorjahr erwirtschaftete der chinesisch-geführte Onlinehändler, der seinen Sitz mittlerweile nach Singapur verlegt hat, den Angaben zufolge in Österreich 174 Mio. Euro. Der unangefochtene Onlinehändler in Österreich bleibt jedoch weiterhin der US-Konzern Amazon.