Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächste Enttäuschung

Zverev: „Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare!“

Tennis
15.11.2025 17:46
Alexander Zverev schied bei den ATP Finals in der Gruppenphase aus.
Alexander Zverev schied bei den ATP Finals in der Gruppenphase aus.(Bild: EPA/ALESSANDRO DI MARCO)

Boris Becker kommt als möglicher neuer Coach von Alexander Zverev wohl nicht mehr infrage. Letzterer ist genervt darüber, dass die Tennis-Legende öffentlichkeitswirksam über ihn und seine Schwächen spricht: „Ich habe keine Lust mehr auf seine Kommentare!“

0 Kommentare

Im gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic hatte Becker die deutsche Nummer eins zuletzt als „Fackelträger der Generation, die hätte besser werden können“ bezeichnet. „Im Moment ist es etwas kühler in der Beziehung“, erklärte Becker, der Zverev seit vielen Jahren kennt und nach eigener Aussage „im Herzen sein größter Fan“ ist.

Boris Becker (li.) und Alexander Zverev werden wohl keine Freunde mehr.
Boris Becker (li.) und Alexander Zverev werden wohl keine Freunde mehr.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, APA/AFP/Fayez NURELDINE)

Die kritischen Aussagen gehen an Zverev jedoch nicht spurlos vorbei. „Ich glaube, dass er sich relativ wenig Sorgen um mich macht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass er so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht, und die bekommt er über mich. Das ist leider so. Aber das ist mir inzwischen latte“, so Zverev gegenüber der „Bild“.

Lesen Sie auch:
ATP Finals
Jannik Sinner zum dritten Mal in Folge im Finale
15.11.2025
Auger-Aliassime jubelt
ATP Finals: Zverev muss in Turin die Koffer packen
14.11.2025

„Das schlechteste Spiel der vergangenen Wochen“
Bei den ATP Finals gab’s für Zverev am Freitag die nächste herbe Enttäuschung. Der Deutsche verlor das abschließende Gruppenspiel in Turin gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 4:6 und 6:7(4) und musste die Koffer packen. „Ich habe das schlechteste Spiel der vergangenen Wochen gemacht“, war der Frust groß.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
87.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
76.423 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
70.361 mal gelesen
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
696 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
692 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf