Zverev: „Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare!“

Boris Becker kommt als möglicher neuer Coach von Alexander Zverev wohl nicht mehr infrage. Letzterer ist genervt darüber, dass die Tennis-Legende öffentlichkeitswirksam über ihn und seine Schwächen spricht: „Ich habe keine Lust mehr auf seine Kommentare!“
Im gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic hatte Becker die deutsche Nummer eins zuletzt als „Fackelträger der Generation, die hätte besser werden können“ bezeichnet. „Im Moment ist es etwas kühler in der Beziehung“, erklärte Becker, der Zverev seit vielen Jahren kennt und nach eigener Aussage „im Herzen sein größter Fan“ ist.
Die kritischen Aussagen gehen an Zverev jedoch nicht spurlos vorbei. „Ich glaube, dass er sich relativ wenig Sorgen um mich macht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass er so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht, und die bekommt er über mich. Das ist leider so. Aber das ist mir inzwischen latte“, so Zverev gegenüber der „Bild“.
„Das schlechteste Spiel der vergangenen Wochen“
Bei den ATP Finals gab’s für Zverev am Freitag die nächste herbe Enttäuschung. Der Deutsche verlor das abschließende Gruppenspiel in Turin gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 4:6 und 6:7(4) und musste die Koffer packen. „Ich habe das schlechteste Spiel der vergangenen Wochen gemacht“, war der Frust groß.
