Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Verletzter beim KAC

Fäuste und Tore! Das Derby begeisterte wie früher

Kärnten
15.11.2025 18:30
Vor allem im ersten Drittel ließen die Cracks ihren Emotionen freien Lauf.
Vor allem im ersten Drittel ließen die Cracks ihren Emotionen freien Lauf.(Bild: GEPA)

Kampfgeist, Härte, Tore, eine Aufholjagd – und am Ende jubelte der VSV über einen 5:3-Erfolg im ersten Kärntner Eishockey-Derby der Saison. Bei den Villachern gab‘s gleich mehrere Gründe zu feiern. Der KAC leckt indes die Wunden – dazu verlieren die Rotjacken einen Verteidiger für lange Zeit verletzt.

0 Kommentare

Ein Villacher Partyabend mit vielen Anlässen. Zum einen natürlich der 5:3-Derbysieg gegen den KAC. Zum anderen feierten die Jubilare Thomas Vallant und Philipp Lindner ihre 600. und 500. Ligapartie, dazu Felix Maxa seinen 28. Geburtstag. Die Freude über die drei Punkte gegen den Erzrivalen überwog aber. „Das war extrem wichtig für die Tabelle – und für die Fans! Wir haben mit den Fights und der Härte alte Tugenden des VSV gezeigt, die in der Halle lange vermisst wurden“, betonte Ex-Rotjacke Thomas Vallant.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
87.928 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
76.630 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
70.376 mal gelesen
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
719 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
697 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Verletzter beim KAC
Fäuste und Tore! Das Derby begeisterte wie früher
Krone Plus Logo
ARTgerecht
„Jean Genet war eine Kultfigur und mein Freund!“
Rückkehr an den Rhein
Nanu? Struber schlägt wieder in Köln auf
Krone Plus Logo
Landeschef im Gespräch
Kaiser schließt Antritt zur Hofburg-Wahl nicht aus
Bürger gegen See-Hotel
„Wir wurden von Politik nur im Kreis geschickt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf