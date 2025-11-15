Fäuste und Tore! Das Derby begeisterte wie früher

Ein Villacher Partyabend mit vielen Anlässen. Zum einen natürlich der 5:3-Derbysieg gegen den KAC. Zum anderen feierten die Jubilare Thomas Vallant und Philipp Lindner ihre 600. und 500. Ligapartie, dazu Felix Maxa seinen 28. Geburtstag. Die Freude über die drei Punkte gegen den Erzrivalen überwog aber. „Das war extrem wichtig für die Tabelle – und für die Fans! Wir haben mit den Fights und der Härte alte Tugenden des VSV gezeigt, die in der Halle lange vermisst wurden“, betonte Ex-Rotjacke Thomas Vallant.