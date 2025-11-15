Überraschung! Hirscher kehrt erst 2026 zurück

Wie der Ski-Held, der inzwischen für die Niederlande an den Start geht, am Samstagabend in den sozialen Medien bekannt gab, wird er erst im Jänner wieder ins Renngeschehen einsteigen. „Der Fortschritt schreitet voran. Die Präzision wächst“, schrieb Hirscher zu einem Clip, der den achtfachen Gesamtweltcupsieger beim Training mit den Stangen zeigt.