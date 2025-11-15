Gehen Sie mit, wenn Schicker wechselt, Herr Ilzer?

Aktuell dreht sich in Fußball-Österreich auch sehr viel um das kleine, beschauliche Sinsheim in Deutschland. Dort legt Ex-Sturm-Meistertrainer Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim gerade einen beeindruckenden Lauf hin. Letzte Saison sah das alles noch ganz anders aus. Zudem gibt‘s es derzeit in der chaotischen Geschäftsschelle des Bundesligisten Gerüchte um Hoffenheim-Sportchef Schicker. Was sagt Trainer Ilzer dazu?
Videotelefonat mit Christian Ilzer. Sekunden, nachdem beide Gesprächspartner online sind, startet der Steirer durch. „Servus! Als Erstes: Was gibt es Neues in Graz?“ Die Verbundenheit des Sturm-Meistermachers zu seinem Ex-Klub ist stets spürbar, kommt im Laufe des Interviews auch entscheidend zur Geltung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.