Gehen Sie mit, wenn Schicker wechselt, Herr Ilzer?

Aktuell dreht sich in Fußball-Österreich auch sehr viel um das kleine, beschauliche Sinsheim in Deutschland. Dort legt Ex-Sturm-Meistertrainer Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim gerade einen beeindruckenden Lauf hin. Letzte Saison sah das alles noch ganz anders aus. Zudem gibt‘s es derzeit in der chaotischen Geschäftsschelle des Bundesligisten Gerüchte um Hoffenheim-Sportchef Schicker. Was sagt Trainer Ilzer dazu?