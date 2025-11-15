Nur Remis: Belgien muss noch auf WM-Ticket warten

Kasachen treffen früh

Die Kasachen präsentierten sich vor Heimpublikum von einer starken Seite und belohnten sich durch einen Treffer des erst 17-jährigen Dastan Satpayev (9.). Unmittelbar nach Wiederbeginn bewahrte Kapitän Hans Vanaken (48.) sein Team mit einem Kopfballtreffer vor einer Niederlage. Den Punkt retteten die Kasachen ab der 79. Minute in Unterzahl über die Zeit. Islam Chesnokov war Jeremy Doku von hinten auf die Achillessehne gestiegen und hatte nach TV-Studium statt zuvor Gelb die Rote Karte gesehen.