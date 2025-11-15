Vorteilswelt
Unfalldrama bei U6

Rettungseinsatz legt wichtige Strecke in Wien lahm

Wien
15.11.2025 17:45
Zu einem dramatischen Unfall war es Samstagabend bei der U-Bahnstation der U6 in Spittelau ...
Zu einem dramatischen Unfall war es Samstagabend bei der U-Bahnstation der U6 in Spittelau gekommen (Archivbild).(Bild: Martin A. Jöchl)

Schreckmomente an der U-Bahn-Station Spittelau in Wien! Kurz nach 17 Uhr kam es dort am Samstagabend zu einem folgenschweren Zwischenfall, der einen Rettungseinsatz auslöste. Einsatzkräfte rückten an, der Bahnverkehr musste sofort gestoppt werden.

0 Kommentare

Wie die Wiener Linien bestätigten, fährt die U6 derzeit nicht zwischen Nußdorfer Straße und Jägerstraße. Für Fahrgäste heißt es jetzt warten, die Störung soll laut Prognose voraussichtlich bis 18.30 Uhr andauern.

Die Rettung arbeitete unter Hochdruck – was genau zum Unglück führte, ist unklar.

