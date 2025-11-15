Rettungseinsatz legt wichtige Strecke in Wien lahm

Schreckmomente an der U-Bahn-Station Spittelau in Wien! Kurz nach 17 Uhr kam es dort am Samstagabend zu einem folgenschweren Zwischenfall, der einen Rettungseinsatz auslöste. Einsatzkräfte rückten an, der Bahnverkehr musste sofort gestoppt werden.
Wie die Wiener Linien bestätigten, fährt die U6 derzeit nicht zwischen Nußdorfer Straße und Jägerstraße. Für Fahrgäste heißt es jetzt warten, die Störung soll laut Prognose voraussichtlich bis 18.30 Uhr andauern.
Die Rettung arbeitete unter Hochdruck – was genau zum Unglück führte, ist unklar.
