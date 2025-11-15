Unter Traktor eingeklemmt: Bub (7) reanimiert

Reanimation an Ort und Stelle

Die Eltern und ein Nachbar konnten den Siebenjährigen befreien und auf die darüberliegende Straße bringen. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung. Er musste vor Ort reanimiert werden – anschließend flog man ihn schnellstmöglich mit dem Rettungshubschrauber in die Grazer Kinderchirurgie. Der Vater blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Kriseninterventionsteam stand im Einsatz, um die Eltern zu betreuen.