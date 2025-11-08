Schwerer Unfall
Linienbus erfasst mehrere Menschen – Frau tot
Schweres Unglück im deutschen Bundesland Baden-Württemberg: Ein Linienbus kollidierte zunächst aus unbekannter Ursache mit Fahrzeugen und erfasste danach mehrere Fußgänger.
Laut Polizei stieß der Bus am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der Hauptstraße in Weil am Rhein mit einigen Autos zusammen und fuhr dann in eine Menschenmenge an einer Haltestelle.
Es soll mehrere, teils schwer Verletzte geben, darunter die Busfahrerin. Für eine 34-jährige Passantin sei jede Hilfe zu spät gekommen.
„Keine Hinweise auf Anschlag“
Zahlreiche Einsatzkräfte und auch Hubschrauber seien vor Ort im Einsatz gewesen, berichteten deutsche Medien. Die Unfallstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Dreiländergalerie, einem großen Einkaufszentrum. Auch Straßensperren hat es demnach gegeben. „Es liegen derzeit keine Hinweise auf einen Anschlag vor“, wurde die Polizei zitiert. Ermittlungen zur Ursache würden laufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.