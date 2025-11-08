Linienbus erfasst mehrere Menschen – Frau tot

„Keine Hinweise auf Anschlag“

Zahlreiche Einsatzkräfte und auch Hubschrauber seien vor Ort im Einsatz gewesen, berichteten deutsche Medien. Die Unfallstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Dreiländergalerie, einem großen Einkaufszentrum. Auch Straßensperren hat es demnach gegeben. „Es liegen derzeit keine Hinweise auf einen Anschlag vor“, wurde die Polizei zitiert. Ermittlungen zur Ursache würden laufen.