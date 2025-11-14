Startschuss für die ersten Christkindlmärkte

Während die einen von Weihnachten noch nichts wissen wollen, können es andere gar nicht mehr erwarten. Für diese gibt es nun Grund zur Freude, denn die ersten Adventmärkte öffnen bereits ab heute ihre Pforten.
Obwohl sich das Geschäft mit dem frohen Fest und der Vorfreude bereits vor Monaten im Handel breit gemacht hat, erinnert sonst noch eher wenig an Weihnachten. Zumindest bis heute: Denn nun öffnen endlich die ersten Weihnachtsmärkte.
Ganz vorne dabei ist der Winterzauber im Stiegl-Klosterhof in Linz, der alljährlich Tausende Besucher anlockt. Auch heuer wurde der malerische 1500 Quadratmeter große Innenhof wieder mit 180 Tannenbäumen und 2500 roten Kugeln verziert. Tausende Lichter, dezente Musik, Glühwein, Punsch, Schmankerl und Bio-Spezialitäten verführen ab sofort bis zum 31. Dezember täglich die Gäste.
70 Kilometer Lichterketten
Auch in Wels fällt Freitagabend der feierliche Startschuss: Um 17 Uhr öffnen die Bergweihnacht am Stadtplatz, der Winterzauber im Pollheimerpark und der Gösser Biergarten Advent ihre Tore für jene, die es kaum noch erwarten können. Hier lockt ganz besonders der Welser Lichterpfad, der mit rund 750.000 LEDs, 70 Kilometer Lichterketten und 100.000 Kristallen auf rund 1,7 Kilometer Länge die Welser Innenstadt erleuchten lässt.
Auch in Steyr müssen sich Weihnachtsfans nicht länger gedulden: Der Christkindlmarkt Promenade wird am Freitag um 17 Uhr, das Adventdorf Altstadt um 18 Uhr feierlich eröffnet.
Schwimmende Friedenslicht-Laterne
Ab 21. November geht es dann landesweit so richtig los: Da öffnen auch die meisten anderen Advent-, Christkindl- und Weihnachtsmärkte im Lande – so auch der Wolfgangseer Advent, dessen schwimmende Friedenslicht-Laterne weithin sichtbar ist, die Waldweihnacht am Baumkronenweg bei Kopfing und der Wintermarkt am Pfarrplatz in der Linzer Innenstadt.
