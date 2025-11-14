Startschuss für die ersten Christkindlmärkte

70 Kilometer Lichterketten

Auch in Wels fällt Freitagabend der feierliche Startschuss: Um 17 Uhr öffnen die Bergweihnacht am Stadtplatz, der Winterzauber im Pollheimerpark und der Gösser Biergarten Advent ihre Tore für jene, die es kaum noch erwarten können. Hier lockt ganz besonders der Welser Lichterpfad, der mit rund 750.000 LEDs, 70 Kilometer Lichterketten und 100.000 Kristallen auf rund 1,7 Kilometer Länge die Welser Innenstadt erleuchten lässt.