Fehlt im Nationalteam! Rätsel um Liverpool-Kicker

Einst gefeiert als wesentlicher Faktor für den EM-Triumph 2021, ist der Offensivspieler anscheindend auch für den neuen Nationaltrainer Gennaro Gattuso kein Faktor. „Ich spreche oft mit ihm“, erklärte der Weltmeister von 2006 nun, fügte aber vielsagend hinzu: „Wir müssen die Entscheidungen und Probleme jedes Einzelnen respektieren. Wir wissen genau, was wir uns gegenseitig sagen, und ich muss respektieren, was der Spieler mir sagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“