Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM in Gefahr, aber:

Fehlt im Nationalteam! Rätsel um Liverpool-Kicker

Fußball International
13.11.2025 15:30
Will Federico Chiesa (rechts) nicht mehr für Italien spielen?
Will Federico Chiesa (rechts) nicht mehr für Italien spielen?(Bild: AFP/APA/Oli SCARFF)

Warum wurde Liverpool-Kicker Federico Chiesa nicht in den italienischen Nationalmannschaftskader für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele berufen? Darüber rätselt man derzeit nicht nur in Italien – der einstige EM-Held spielt seit dem bitteren EM-Aus gegen die Schweiz im vergangenen Jahr keine Rolle mehr – dabei könnte man in der Offensive durchaus Verstärkung brauchen. 

0 Kommentare

Das enttäuschende Aus im Achtelfinale der Fußball-EM 2024 ist für die stolze Fußball-Nation Italien nach wie vor ein Stachel im Fleisch. Gegen die Schweiz zeigten die Azzurri einen blutleeren Auftritt – das Ausscheiden am Ende mehr als verdient. Dieses Match war zugleich das vorerst letzte, das Federico Chiesa für sein Heimatland absolviert hat. 

Einst gefeiert als wesentlicher Faktor für den EM-Triumph 2021, ist der Offensivspieler anscheindend auch für den neuen Nationaltrainer Gennaro Gattuso kein Faktor. „Ich spreche oft mit ihm“, erklärte der Weltmeister von 2006 nun, fügte aber vielsagend hinzu: „Wir müssen die Entscheidungen und Probleme jedes Einzelnen respektieren. Wir wissen genau, was wir uns gegenseitig sagen, und ich muss respektieren, was der Spieler mir sagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ 

Italiens große Angst
Will Chiesa demnach gar nicht mehr für sein Heimatland spielen? Der Spieler äußert sich dazu nicht – in Italien wird gerätselt. In den Medien wird über die Hintergründe spekuliert. Lange Zeit konnte man seine Abwesenheit mit hartnäckigen Verletzungen erklären – doch mittlerweile ist der 28-Jährige wieder fit. 

Lesen Sie auch:
Frankreichs Kylian Mbappe
Ab 20.45 Uhr LIVE
Konferenz LIVE: Topnationen kämpfen ums WM-Ticket
13.11.2025

Bei Liverpool hat er nach seinem aufsehenerregenden Wechsel aus Turin zwar weiterhin Probleme. Als Joker wusste er zuletzt aber durchaus zu überzeugen. Für die Italiener, die sich wohl erneut in der WM-Playoffs wiederfinden werden, könnte er durchaus ein wichtiger Faktor sein.

Denn noch unerträglicher als der EM-Auftritt gegen die Schweiz wäre ein erneutes Fehlen bei einer WM-Endrunde. Nach 2018 und 2022 will man den unrühmlichen Hattrick mit allen Mitteln vermeiden – und Chiesa könnte dabei noch eine wichtige Rolle spielen – wenn er denn will und darf ... 

Porträt von David Hofer
David Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
107.844 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
85.720 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.412 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
877 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
„Sessel hat gewackelt“
Erdbeben rüttelt ÖFB-Profis auf: „Noch nie erlebt“
Ermittlung geht weiter
102 Profis im türkischen Wettskandal gesperrt!
Stand kurz vor Wechsel
ÖFB-Legionär ehrlich: „Hat viel mit mir gemacht“
WM in Gefahr, aber:
Fehlt im Nationalteam! Rätsel um Liverpool-Kicker
Nach Aus bei Saudis
Italiens Europameister-Coach findet neuen Klub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf