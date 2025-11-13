Fehlt im Nationalteam! Rätsel um Liverpool-Kicker

Warum wurde Liverpool-Kicker Federico Chiesa nicht in den italienischen Nationalmannschaftskader für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele berufen? Darüber rätselt man derzeit nicht nur in Italien – der einstige EM-Held spielt seit dem bitteren EM-Aus gegen die Schweiz im vergangenen Jahr keine Rolle mehr – dabei könnte man in der Offensive durchaus Verstärkung brauchen.
Das enttäuschende Aus im Achtelfinale der Fußball-EM 2024 ist für die stolze Fußball-Nation Italien nach wie vor ein Stachel im Fleisch. Gegen die Schweiz zeigten die Azzurri einen blutleeren Auftritt – das Ausscheiden am Ende mehr als verdient. Dieses Match war zugleich das vorerst letzte, das Federico Chiesa für sein Heimatland absolviert hat.
Einst gefeiert als wesentlicher Faktor für den EM-Triumph 2021, ist der Offensivspieler anscheindend auch für den neuen Nationaltrainer Gennaro Gattuso kein Faktor. „Ich spreche oft mit ihm“, erklärte der Weltmeister von 2006 nun, fügte aber vielsagend hinzu: „Wir müssen die Entscheidungen und Probleme jedes Einzelnen respektieren. Wir wissen genau, was wir uns gegenseitig sagen, und ich muss respektieren, was der Spieler mir sagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“
Italiens große Angst
Will Chiesa demnach gar nicht mehr für sein Heimatland spielen? Der Spieler äußert sich dazu nicht – in Italien wird gerätselt. In den Medien wird über die Hintergründe spekuliert. Lange Zeit konnte man seine Abwesenheit mit hartnäckigen Verletzungen erklären – doch mittlerweile ist der 28-Jährige wieder fit.
Bei Liverpool hat er nach seinem aufsehenerregenden Wechsel aus Turin zwar weiterhin Probleme. Als Joker wusste er zuletzt aber durchaus zu überzeugen. Für die Italiener, die sich wohl erneut in der WM-Playoffs wiederfinden werden, könnte er durchaus ein wichtiger Faktor sein.
Denn noch unerträglicher als der EM-Auftritt gegen die Schweiz wäre ein erneutes Fehlen bei einer WM-Endrunde. Nach 2018 und 2022 will man den unrühmlichen Hattrick mit allen Mitteln vermeiden – und Chiesa könnte dabei noch eine wichtige Rolle spielen – wenn er denn will und darf ...
