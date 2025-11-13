Konferenz mit Ungarn und Norwegen ab 18 Uhr LIVE

Ungarns 2:0-Heimsieg vor knapp einem Monat war ein klares Statement, jetzt folgt das Rückspiel in Armenien. Während die Ungarn unter Trainer Marco Rossi zuletzt ein bemerkenswertes 2:2 in Portugal erkämpften, verlor Armenien 0:1 in Irland, wobei Tigran Barseghyan nach einer Roten Karte in der 52. Minute vorzeitig vom Platz musste. Ein Sieg würde den Magyaren die Chancen auf die direkte WM-Qualifikation erheblich verbessern, während Armenien dringend Punkte braucht, um aus der negativen Form herauszukommen. Dominik Szoboszlai bleibt der spielbestimmende Akteur Ungarns und könnte erneut den Unterschied ausmachen.