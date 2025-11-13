Konferenz mit Ungarn und Norwegen ab 18 Uhr LIVE

Endspurt in der WM-Qualifikation: Armenien empfängt Ungarn, Aserbaidschan gegen Island und Norwegen trifft auf Estland. Wir berichten live ab 18 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Ungarns 2:0-Heimsieg vor knapp einem Monat war ein klares Statement, jetzt folgt das Rückspiel in Armenien. Während die Ungarn unter Trainer Marco Rossi zuletzt ein bemerkenswertes 2:2 in Portugal erkämpften, verlor Armenien 0:1 in Irland, wobei Tigran Barseghyan nach einer Roten Karte in der 52. Minute vorzeitig vom Platz musste. Ein Sieg würde den Magyaren die Chancen auf die direkte WM-Qualifikation erheblich verbessern, während Armenien dringend Punkte braucht, um aus der negativen Form herauszukommen. Dominik Szoboszlai bleibt der spielbestimmende Akteur Ungarns und könnte erneut den Unterschied ausmachen.
Norwegen mit viel Selbstvertrauen
Norwegens erste WM-Teilnahme seit 1998 rückt greifbar nah: Mit einem Heimsieg gegen Estland könnte das Team von Ståle Solbakken die Qualifikation für die WM 2026 nahezu perfekt machen. Drei Punkte Vorsprung auf Italien und ein deutlich besseres Torverhältnis würden vor dem abschließenden Gruppenspiel in Italien am Sonntag eine äußerst komfortable Ausgangsposition bedeuten. Nach dem eindrucksvollen 5:0 gegen Israel, bei dem Erling Haaland trotz eines verschossenen Elfmeters dreimal traf, reist Norwegen mit viel Selbstvertrauen an.
Estland hingegen kommt nach einem enttäuschenden 1:1 gegen Moldawien als klarer Außenseiter ins Spiel. Personell muss Norwegen auf Kristoffer Ajer verzichten, der mit Rückenproblemen fehlt. Andreas Schjelderup steht trotz kürzlicher außersportlicher Probleme im Kader und könnte nach seiner Entschuldigung auf dem Platz Wiedergutmachung leisten.
