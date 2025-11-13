Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige

Das Mietpaket der Bundesregierung sieht eine Verlängerung der Mietpreisbremse im geregelten Bereich vor. Für 2026 werden die Erhöhungen der gesetzlichen Richtwerte und Kategoriebeiträge sowie der „angemessenen Mietzinse“ mit einem Prozent gedeckelt, für 2027 dann mit zwei Prozent. Beträgt die Inflation zwischen zwei Jahren mehr als drei Prozent, darf der darüber hinausgehende Teil nur zur Hälfte an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden. Außerdem wird die Mindestbefristung für alle ab Jänner 2026 neu abgeschlossenen oder erneuerten Mietverträge von drei auf fünf Jahre erhöht.