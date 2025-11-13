Jung-Floriani legte Feuer: „Wollte Aufmerksamkeit“

„Vielleicht brennt beim nächsten Mal ein Haus ...“

Als seine Kameraden angesichts der ungewöhnlichen Serie schon über Brandstiftung spekulierten und der 17-Jährige hinter vorgehaltener Hand unter Verdacht geraten war, soll dieser auch noch durch fragwürdige Äußerungen aufgefallen sein: „Ich habe das Gefühl, heute gibt es noch einen Waldbrand“, soll er nach einer Übung gesagt haben. Und nach einem Einsatz: „Vielleicht brennt beim nächsten Mal ein Haus und es gibt Tote.“

Dazu kam es zum Glück nicht, für den Jung-Floriani klickten zuvor die Handschellen. Am Donnerstag saß der bislang unbescholtene Lehrling – begleitet von seinen Eltern und einem Bewährungshelfer – wegen versuchter Brandstiftung und gefährlicher Drohung am Landesgericht Leoben vor einem Schöffensenat.