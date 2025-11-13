Britischer König Charles feiert den 77. Geburtstag

Das enge Verhältnis zu Thronfolger William

Die Krebsdiagnose für Charles und nur wenig später für Prinzessin Kate (43), sei so gewesen, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden, sagte Thronfolger Prinz William (43). Seine Frau hatte sich wegen der Erkrankung einer Chemotherapie unterziehen müssen. Im Jänner dieses Jahres gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun in Remission zu sein. „Ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater, wie sie das ganze letzte Jahr gemeistert haben“, sagte William.