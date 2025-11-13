Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rivalen benachteiligt?

EU leitet neues Verfahren gegen Google ein

Digital
13.11.2025 12:11
Die EU-Kommission untersucht, ob der US-Internetkonzern Google sein Quasi-Suchmonopol ausnutzt ...
Die EU-Kommission untersucht, ob der US-Internetkonzern Google sein Quasi-Suchmonopol ausnutzt und Konkurrenten benachteiligt.(Bild: EPA/Filip Singer)

Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google, Internetseiten von Medien und Verlagen in seinen Suchergebnissen rechtswidrig zu benachteiligen. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher ein Verfahren ein, wie sie am Donnerstag mitteilte.

0 Kommentare

Konkret geht es um eine Richtlinie Googles, nach der Inhalte von Medien in den Suchergebnissen mutmaßlich abgewertet werden, wenn deren Webseiten spezielle kommerzielle Inhalte von Dritten enthalten.

Kommissionsvizepräsidentin Teresa Ribera sagte: „Wir sind besorgt, dass Googles Richtlinien dazu führen, dass Nachrichtenverlage in den Suchergebnissen nicht fair, angemessen und ohne Diskriminierung behandelt werden.“ Man werde das prüfen, um sicherzustellen, dass Nachrichtenverlage in einer schwierigen Zeit für die Branche keine wichtigen Einnahmen verlieren.

Konkret will die Kommission schauen, ob „Google faire, angemessene und nicht-diskriminierende Zugangsbedingungen für die Webseiten von Verlagen in der Google-Suche anwendet“. Dazu ist der US-Riese laut dem EU-Digitalrecht (Digital Markets Act, DMA) verpflichtet.

Zweifel an Google-Richtlinie
Die Überwachung habe Hinweise ergeben, dass Google auf Grundlage seiner sogenannten „Site Reputation Abuse Policy“ (Richtlinie zum Missbrauch von Webseiten-Ruf) möglicherweise eine übliche und legitime Möglichkeit der Verlage beeinträchtigt, mit ihren Webseiten und Inhalten Geld zu verdienen. Laut Google soll die Richtlinie Praktiken verhindern, die angeblich das Ranking manipulieren sollen.

Die Kommission will nun schauen, ob die Herabstufung von Verlagsinhalten durch Googles Mutterkonzern Alphabet die unternehmerische Freiheit der Verlage, ihre Innovationskraft und ihre Zusammenarbeit mit Drittanbietern beeinträchtigt.

Lesen Sie auch:
Der Internetriese will in Oberösterreich bauen.
Rechenzentrum geplant
Google steht vor Bau von Riesen-Anlage in OÖ
12.11.2025
2020 abgeschaltet
AKW in den USA soll für Google-KI wieder ans Netz
28.10.2025
KI-Rechenleistung
Anthropic sichert sich Google-Power für Milliarden
24.10.2025

EU-Kommission strafte Google wiederholt ab
Die Einleitung des Verfahrens bedeutet noch keinen Nachweis eines Verstoßes, betonte die Behörde. Die Kommission will die Untersuchung innerhalb von zwölf Monaten abschließen. Bei einem Verstoß drohen Geldstrafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, bei wiederholten Verstößen bis zu 20 Prozent. In schweren Fällen könnte die Behörde auch strukturelle Maßnahmen wie eine Aufspaltung des Konzerns anordnen.

Die EU-Kommission hatte Google und Alphabet seit 2018 bereits mit mehreren Wettbewerbsstrafen in Gesamthöhe von rund acht Milliarden Euro belegt. Die bisher höchste Strafe gab es mit gut vier Milliarden Euro wegen des Geschäfts mit dem Google-Betriebssystem Android.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hardware-Offensive
Valve greift PS5 & Xbox mit neuer Steam Machine an
Start in Philadelphia
Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney
Krone Plus Logo
Test: Oppo Find X9 Pro
Wie gut ist das Hasselblad-Handy mit Mega-Akku?
Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter ...
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
103.871 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.307 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.377 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
875 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Digital
Krone Plus Logo
„Revenge Porn“
Wenn intime Bilder aus Rache online landen
Rivalen benachteiligt?
EU leitet neues Verfahren gegen Google ein
Hardware-Offensive
Valve greift PS5 & Xbox mit neuer Steam Machine an
Kritik an Politik
China setzt Kopfgeld auf Influencer aus Taiwan aus
Konkurrenz für OpenAI
Anthropic baut Rechenzentren um 50 Mrd. US-Dollar

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf