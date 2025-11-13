China setzt Kopfgeld auf Influencer aus Taiwan aus

Chinas Regierung betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als eigenes Territorium. Dort gilt das chinesische Recht aber nicht, Taiwan hat ein eigenes Justizsystem. Peking wirft Taipeh vor, mit seiner Rechtssprechung „roten Terror“ zu verbreiten. „China versucht seit langem, das Volk von Taiwan durch Einschüchterung zum Schweigen zu bringen. Ich möchte allen sagen, dass wir als mutige Taiwanesen deswegen nicht zurückweichen werden“, sagte Shen bei einer Anhörung des deutschen Bundestags in Berlin.