Kritik an Politik
China setzt Kopfgeld auf Influencer aus Taiwan aus
Die chinesische Polizei hat zwei Influencer aus Taiwan zur Fahndung ausgeschrieben und eine Belohnung von umgerechnet 30.300 Euro ausgesetzt. Die beiden hätten sich seit langem an der Veröffentlichung und Anstiftung „zu separatistischen Ansichten“ beteiligt, hieß es.
Pa Chiung und der Rapper Chen Po-yuan sind für ihre öffentliche Kritik an China bekannt. „Je stärker der Wind, desto stabiler bin ich“, zeigte sich Chen auf seinem Konto auf der Plattform Threads unbeeindruckt. Pa Chiung sagte: „Es scheint also, dass ich zu Puma Shen geworden bin.“ Damit bezog er sich auf den Abgeordneten der taiwanesischen Regierungspartei DPP, gegen den Chinas Behörden im vergangenen Monat wegen angeblicher „separatistischer“ Aktivitäten zu ermitteln begonnen haben.
Chinas Regierung betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als eigenes Territorium. Dort gilt das chinesische Recht aber nicht, Taiwan hat ein eigenes Justizsystem. Peking wirft Taipeh vor, mit seiner Rechtssprechung „roten Terror“ zu verbreiten. „China versucht seit langem, das Volk von Taiwan durch Einschüchterung zum Schweigen zu bringen. Ich möchte allen sagen, dass wir als mutige Taiwanesen deswegen nicht zurückweichen werden“, sagte Shen bei einer Anhörung des deutschen Bundestags in Berlin.
Die Regierung in Taipeh lehnt die Souveränitätsansprüche Pekings ab und vertritt den Standpunkt, dass nur die Bevölkerung der Insel über ihre Zukunft entscheiden könne.
