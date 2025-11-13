Sweeney: Film-Flop wegen zu wenig nackter Haut?

Neben einer Reihe von Fotos aus dem Film schrieb die Darstellerin, die auch als Co-Produzentin des von David Michod inszenierten Films fungierte, auf Instagram: „Ich bin so stolz auf diesen Film. Stolz auf den Film, den David gemacht hat. Stolz auf die Geschichte, die wir erzählt haben. Stolz darauf, jemanden zu repräsentieren, der so stark und widerstandsfähig ist wie Christy Martin. Diese Erfahrung war eine der größten Ehren meines Lebens.“