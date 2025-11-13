Vorteilswelt
Ermittlung geht weiter

102 Profis im türkischen Wettskandal gesperrt!

Fußball International
13.11.2025 16:09
Der türkische Fußball-Verband (TFF) hat im Zuge der Ermittlungen in einem Wettskandal 102 Profis aus der 1. und 2. Liga mit Sperren zwischen 45 Tagen und zwölf Monaten belegt!

Insgesamt 1024 Spieler aus allen nationalen Ligen waren am Montagabend vorübergehend gesperrt worden.

Lesen Sie auch:
Ein Wettskandal sorgt in der Türkei aktuell für Aufruhr.
Wirbel in der Türkei
21 Festnahmen nach Wettskandal angeordnet
07.11.2025
Auch Vereine im Fokus
Wettskandal-Causa: 149 Schiedsrichter suspendiert
31.10.2025

25 Topliga-Profis betroffen
Ob auch gegen sie Sanktionen erhoben werden, gab das Disziplinarkomitee der Liga am Donnerstag nicht bekannt. Aus der Topliga sind laut Medienberichten 25 Profis betroffen.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Topvereine erschüttert
3700 Kicker im Visier: Wettskandal weitet sich aus
28.10.2025
Wirbel in der Türkei
Wettskandal: Hunderte Schiedsrichter im Visier!
27.10.2025

Der türkische Fußball-Verband hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf