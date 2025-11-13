102 Profis im türkischen Wettskandal gesperrt!

Der türkische Fußball-Verband (TFF) hat im Zuge der Ermittlungen in einem Wettskandal 102 Profis aus der 1. und 2. Liga mit Sperren zwischen 45 Tagen und zwölf Monaten belegt!
Insgesamt 1024 Spieler aus allen nationalen Ligen waren am Montagabend vorübergehend gesperrt worden.
25 Topliga-Profis betroffen
Ob auch gegen sie Sanktionen erhoben werden, gab das Disziplinarkomitee der Liga am Donnerstag nicht bekannt. Aus der Topliga sind laut Medienberichten 25 Profis betroffen.
Der türkische Fußball-Verband hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt.
