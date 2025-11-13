Erdbeben rüttelt ÖFB-Profis auf: „Noch nie erlebt“

Leute reagierten entspannt

Schmid befand sich zu diesem Zeitpunkt mit Patrick Pentz und Marco Friedl bei den Physiotherapeuten. „Das habe ich noch nie erlebt. Der Sessel hat gewackelt, auf einmal hat jeder geschaut. Aber die Leute um mich herum haben null Angst gezeigt und waren entspannt, also war ich auch entspannt“, berichtete der Steirer.