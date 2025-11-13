Drogenfund in Lübeck
Halbe Tonne Kokain in Bananenschachteln entdeckt
Spektakulärer Drogenfund in Deutschland: In und nahe der Stadt Lübeck konnte die Polizei eine halbe Tonne Kokain sicherstellen. Die Drogen waren in Bananenschachteln versteckt.
Fündig wurden die Rauschgiftfahnder nicht nur in der norddeutschen Hansestadt, sondern auch in den vier angrenzenden Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Segeberg. Einen Fund gab es auch im rund 70 Kilometer entfernten Hamburg.
Bananenkartons an Discounter-Filialen geliefert
Die Drogen waren in Bananenkartons versteckt, die an mehrere Filialen eines Discounters geliefert worden waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.
Drogenpakete von Mitarbeitern entdeckt
Erste Pakete entdeckten Beschäftigte demnach am Montag bei der Warenannahme. Auch am Dienstag wurden weitere Drogenpakete gefunden und beschlagnahmt.
