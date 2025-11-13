Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drogenfund in Lübeck

Halbe Tonne Kokain in Bananenschachteln entdeckt

Ausland
13.11.2025 15:34
In Lübeck und Umgebung stellten Ermittler 500 Kilogramm Kokain sicher.
In Lübeck und Umgebung stellten Ermittler 500 Kilogramm Kokain sicher.(Bild: Polizei Lübeck)

Spektakulärer Drogenfund in Deutschland: In und nahe der Stadt Lübeck konnte die Polizei eine halbe Tonne Kokain sicherstellen. Die Drogen waren in Bananenschachteln versteckt.

0 Kommentare

Fündig wurden die Rauschgiftfahnder nicht nur in der norddeutschen Hansestadt, sondern auch in den vier angrenzenden Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Segeberg. Einen Fund gab es auch im rund 70 Kilometer entfernten Hamburg.

Bananenkartons an Discounter-Filialen geliefert
Die Drogen waren in Bananenkartons versteckt, die an mehrere Filialen eines Discounters geliefert worden waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Lesen Sie auch:
Schmuggel gestiegen
Deutscher BKA-Chef sieht Kokain-Schwemme in Europa
22.04.2025

Drogenpakete von Mitarbeitern entdeckt
Erste Pakete entdeckten Beschäftigte demnach am Montag bei der Warenannahme. Auch am Dienstag wurden weitere Drogenpakete gefunden und beschlagnahmt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf