Jetzt startet der Machtkampf um Mahrers Nachfolge

In der Ziehung für die Nachfolge soll auch die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Elisabeth Zehetner (ÖVP) gewesen sein. Sie winkt allerdings ab und verteidigt den amtierenden Präsidenten: „Ich kenne Harald Mahrer seit vielen Jahren und schätze ihn für seine Integrität und Tatkraft. Er hat die Kritik angenommen, rasch Konsequenzen gezogen und Reformen in Aussicht gestellt. Als Kennerin der Wirtschaftskammer weiß ich, welch hohen Wert diese Organisation für unsere Unternehmen und den Standort hat. Ich bin überzeugt, dass Harald Mahrer die Gestaltungskraft hat, diesen Wert zu vermitteln.“ Auch Zehetner kommt nicht aus der Wirtschaft, sondern war zuvor Angestellte in der Kammer. Der jetzige WKO-Generalsekretär Jochen Danninger ist ebenso keine Option, auch er ist kein Selbstständiger.