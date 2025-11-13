ÖFB-Legionär ehrlich: „Hat viel mit mir gemacht“

Schmid galt als Wechselkandidat, wochenlang wurde über einen Abschied von Werder spekuliert. „Es war dann nichts Passendes dabei, aber das hat viel mit mir gemacht“, erzählte der zweifache Familienvater. „Ich fühle mich sehr wohl bei Werder, doch natürlich war die Laune nicht sehr gut, wenn du viele Gespräche und Telefonate führen musst. Das war auch das erste Mal, seit ich Kinder habe, dass ich sage, zu Hause war es auch schwierig in diesen drei, vier Wochen.“