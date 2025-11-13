Seiwald: ÖFB-Team „heiß“ auf Duell mit Zypern

Der Respekt vor Zypern ist allerdings groß. „Das ist eine Mannschaft, die im Ballbesitz etwas kann, wenn man ihr Räume lässt.“ Seiwald geht davon aus, dass die Zyprioten diesmal früher pressen werden als im September in Linz. Sein Rezept dagegen lautet: „Wir wollen hohe Ballgewinne schaffen und dadurch Tore erzielen – und wir wollen so wie eine Heimmannschaft auftreten.“