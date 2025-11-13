War es Notwehr? Mann sticht auf 33-Jährigen ein

Der 19-Jährige erklärte vor Gericht, in Notwehr gehandelt zu haben. Der 33-Jährige habe ihn im Streit um ein Handy geschlagen und in die Genitalien getreten, dann in den Schwitzkasten genommen. „Ich habe gehustet, geweint und geschrien“, sagte der Angeklagte. Aus Angst zog er ein Springmesser, das er zuvor im Park gefunden hatte, und stach zweimal zu. Die Stiche trafen Herz und Lunge, der Mann erlitt massive innere Blutungen. Nur durch Zufall überlebte er – ein nahe stehender Rettungswagen leistete Erste Hilfe, eine Notoperation, bei der das Brustbein gespalten werden musste, rettete ihm das Leben. Sechs Tage blieb er auf der Intensivstation. Er schloss sich dem Verfahren mit einer Schmerzengeld-Forderung in der Höhe von 9000 Euro an.