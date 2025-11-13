US-Regierung erschwert Visavergabe für Kranke

Es soll bereits eine entsprechende Anweisung gegeben haben. Die sogenannte Public-Charge-Regelung soll sicherstellen, dass Einwanderinnen und Einwanderer das US-Sozialsystem nicht belasten. Tommy Pigott, der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, sagte, dass es kein Geheimnis sei, dass die Trump-Regierung die Interessen der amerikanischen Bevölkerung an erste Stelle setze. „Dazu gehört auch die Durchsetzung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass unser Einwanderungssystem keine Belastung für den amerikanischen Steuerzahler darstellt.“