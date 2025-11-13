Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen „Belastung“

US-Regierung erschwert Visavergabe für Kranke

Außenpolitik
13.11.2025 16:51
In den Vereinigten Staaten sollen Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen künftig ...
In den Vereinigten Staaten sollen Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen künftig schwerer ein Visum bekommen (Symbolbild).(Bild: Inna Dodor - stock.adobe.com)

Die US-Regierung plant, dass Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen künftig schwerer ein Visum für die Vereinigten Staaten bekommen. Laut Medienberichten geht es unter anderem um Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, aber auch um Fettleibigkeit.

0 Kommentare

Es soll bereits eine entsprechende Anweisung gegeben haben. Die sogenannte Public-Charge-Regelung soll sicherstellen, dass Einwanderinnen und Einwanderer das US-Sozialsystem nicht belasten. Tommy Pigott, der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, sagte, dass es kein Geheimnis sei, dass die Trump-Regierung die Interessen der amerikanischen Bevölkerung an erste Stelle setze. „Dazu gehört auch die Durchsetzung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass unser Einwanderungssystem keine Belastung für den amerikanischen Steuerzahler darstellt.“

Medien wie die „Washington Post“ berichteten, dass der Gesundheitszustand potenzieller Einwanderinnen und Einwanderer schon immer Teil des Visumverfahrens gewesen sei. So seien Antragstellerinnen und Antragsteller etwa auf übertragbare Krankheiten wie Tuberkulose untersucht und Impfdaten eingeholt worden. Mit der neuen Richtlinie werde dieses Verfahren jedoch deutlich erweitert.

Lesen Sie auch:
Übergewichtige sind Trump offenbar ein Dorn im Auge – obwohl der US-Präsident mit einem ...
Ein dickes Ding!
Trump will Übergewichtigen das Visum verweigern
10.11.2025
Abschiebung droht
Trump will Visa von 55 Millionen Ausländern prüfen
22.08.2025

Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Fettleibigkeit könnten unter bestimmten Gründen als Ablehnungsgrund gewertet werden. Die Direktive gilt für Personen, die ein Visum für einen dauerhaften Aufenthalt in den USA beantragen. Laut einem Diplomaten versucht das US-Außenministerium überhaupt, Wege zu finden, Ausländerinnen und Ausländern die Einreise zu verweigern oder schlicht das Verfahren zu verlangsamen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
109.208 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
86.802 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.710 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
884 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Merz fordert:
Ukrainer sollen nicht mehr nach Deutschland kommen
„Krone“-Kommentar
Alternativlos – nicht nur der Rücktritt Mahrers
Hausdurchsuchungen
Lauterbach-Entführung: AfD-Politiker im Visier
Hilfe für die Ukraine
Nordische NATO-Staaten finanzieren US-Waffen
ÖVP-Chefin in Kritik
Manuela Khom: „Müssen uns Vertrauen zurückholen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf