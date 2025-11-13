Kaiserschnitt: Rückenschmerz durch Narbe am Bauch

Beispielsweise können Verklebungen und Verwachsungen von Gewebe und Faszien mechanische Probleme und in weiterer Folge Schmerzen, funktionelle Störungen und Bewegungseinschränkungen verursachen. Weiter gibt es aber auch neurologische Störfeldkomponenten. Letztere treten häufig nach Kaiserschnitten auf, wie Dr. Richard Malousek, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie in Wien und Teamarzt des österreichischen Rudernationalteams, erklärt. Der Arzt beschäftigt sich schon seit fast 10 Jahren mit diesem Thema.