Auswirkung auf Nerven

Kaiserschnitt: Rückenschmerz durch Narbe am Bauch

Gesund
13.11.2025 16:00
Narben, wie nach einem Kaiserschnitt, können sogar weit entfernte Körperregionen beeinträchtigen.
Narben, wie nach einem Kaiserschnitt, können sogar weit entfernte Körperregionen beeinträchtigen.

Narben entstehen durch Verletzungen, Unfälle, Operationen, Geburten und auch kleine kosmetische Eingriffe. Das Ersatzgewebe, das für verletzte oder zerstörte Haut gebildet wird, kann jedoch zu Problemen führen, die nicht nur die Ästhetik betreffen und sogar noch weit über die anatomische Stelle hinausgehen.

Beispielsweise können Verklebungen und Verwachsungen von Gewebe und Faszien mechanische Probleme und in weiterer Folge Schmerzen, funktionelle Störungen und Bewegungseinschränkungen verursachen. Weiter gibt es aber auch neurologische Störfeldkomponenten. Letztere treten häufig nach Kaiserschnitten auf, wie Dr. Richard Malousek, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie in Wien und Teamarzt des österreichischen Rudernationalteams, erklärt. Der Arzt beschäftigt sich schon seit fast 10 Jahren mit diesem Thema.

