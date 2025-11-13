Kaiserschnitt: Rückenschmerz durch Narbe am Bauch

Narben entstehen durch Verletzungen, Unfälle, Operationen, Geburten und auch kleine kosmetische Eingriffe. Das Ersatzgewebe, das für verletzte oder zerstörte Haut gebildet wird, kann jedoch zu Problemen führen, die nicht nur die Ästhetik betreffen und sogar noch weit über die anatomische Stelle hinausgehen.
Beispielsweise können Verklebungen und Verwachsungen von Gewebe und Faszien mechanische Probleme und in weiterer Folge Schmerzen, funktionelle Störungen und Bewegungseinschränkungen verursachen. Weiter gibt es aber auch neurologische Störfeldkomponenten. Letztere treten häufig nach Kaiserschnitten auf, wie Dr. Richard Malousek, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie in Wien und Teamarzt des österreichischen Rudernationalteams, erklärt. Der Arzt beschäftigt sich schon seit fast 10 Jahren mit diesem Thema.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.