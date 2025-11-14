Der erste Wintergruß könnte schon bald kommen

Wird es noch was mit der weißen Pracht vor Weihnachten? Nach der milden Phase kündigt sich am Montag in Oberösterreich eine Kaltfront an. Die schlechte Nacht: Es wird von den Meteoerologen kein großer Niederschlag erwartet, aber Schneefallgrenze sinkt zumindest.
Es ist wieder so weit: Während in den Supermarkt-Auslagen seit Wochen Lebkuchen und Weihnachtsdekos Einkäufer verführen, erstrahlen auch schon hier und da die ersten Balkone und Fenster in LED-beleuchtetem Glanz. Fehlt eigentlich nur mehr eines: Der erste Schnee – und auch der soll nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Nach dem Wochenende wird es ernst
Aber alles der Reihe nach: „Am Freitag, am Samstag und auch noch am Sonntag bleibt es mild, besonders in höheren Lagen. Zum Sonntag hin mehren sich aber die Wolken, und es wird etwas kühler“, weiß Maximilian Sterz von der GeoSphere Austria. Am Montag dann die große Wende: „Da kommt ein Tiefdruckgebiet aus Nordwesten mit kalter Luft.
Am Montag liegt die Schneefallgrenze noch bei rund 1200 Metern, im Laufe der Woche sinkt sie aber“, so der Meteorologe. In den Niederungen werde es wohl hauptsächlich nasskaltes Wetter geben, doch für Winterfans gibt es Hoffnung: „Es ist zwar noch ein bisschen unsicher, aber es ist gut möglich, dass im Verlauf der Woche ein Schwall wirklich kalter Luft kommt, der den ersten Schnee bringt“, prognostiziert Sterz.
Ein bisserl weiße Pracht
Starker Niederschlag sei zwar noch nicht zu erwarten, aber etwas Schnee sei durchaus möglich. Bei unseren bayerischen Nachbarn soll gegen Ende der kommenden Woche die Schneefallgrenze laut Prognose sogar auf 200 bis 400 Meter sinken.
Mit dem milden Herbstwetter ist jedenfalls Schluss: Auch die Woche darauf bleibt kühl.
