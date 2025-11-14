Der erste Wintergruß könnte schon bald kommen

Am Montag liegt die Schneefallgrenze noch bei rund 1200 Metern, im Laufe der Woche sinkt sie aber“, so der Meteorologe. In den Niederungen werde es wohl hauptsächlich nasskaltes Wetter geben, doch für Winterfans gibt es Hoffnung: „Es ist zwar noch ein bisschen unsicher, aber es ist gut möglich, dass im Verlauf der Woche ein Schwall wirklich kalter Luft kommt, der den ersten Schnee bringt“, prognostiziert Sterz.