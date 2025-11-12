Vorteilswelt
Wintersport wächst

„Der Preis ist kein Thema, die Schneelage schon“

Oberösterreich
12.11.2025 15:08
Ein Winter wie aus dem Bilderbuch. Beschneiungsanlagen machen es möglich.
Ein Winter wie aus dem Bilderbuch. Beschneiungsanlagen machen es möglich.(Bild: Wenzel Markus)

Der Wirtschaftsfaktor Wintersport wächst stetig. Plus sieben Prozent in der letzten Saison in Oberösterreich machen viel Hoffnung für 2025/26. Märkte wie Tschechien oder die Niederlande werden erobert.

Die Schallmauer von fünf Millionen Nächtigungen wurde geknackt – ein Zuwachs von 1,1 Prozent zum Vorjahr. „Diese Entwicklung stimmt uns optimistisch für die jetzt beginnende Wintersaison“, zeigt sich Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zuversichtlich. 187 Euro gibt ein Wintersportler hierzulande pro Tag aus, beim Lieblingshobby unserer Landsleute wird also nicht gespart. „Die Zukunft ist aber der Mehrtagesgast“, so Bergbahnenchef Helmut Holzinger. Er weiß: „Der Preis der Skikarte ist für die meisten kein Thema. Was die Leute beschäftigt, ist die Schneelage in den niedrigen Regionen.“

Es geht um das echte, ehrliche Urlaubserlebnis. Weniger Schnickschnack, dafür mehr Zickzack. Dafür sind wir bekannt. 

Andreas Winkelhofer, GF OÖ Tourismus.

Investitionen sichern die touristische Infrastruktur
Deshalb wurde auch ordentlich ausgebaut. Neue Lifte in der Skiregion Dachstein West, die Beschneiung der Frauenkar-Abfahrt auf der Wurzeralm und zwölf neue Deluxe-Panorama-Suiten in Gosau – investiert wurde in die touristische Infrastruktur des Landes. „Stark entwickeln sich auch die internationalen Märkte. Aus Tschechien haben wir einen Zuwachs von 15,5 Prozent an Gästen, die Niederlande weist ein Plus von 19,5% bei den Ankünften aus.“ Der Fokus von Landesskiverbandspräsident Klaus Kumpfmüller liegt indes bei den Kindern. „Die Kinder von heute sind die Gäste von morgen.“ 

Vera Lischka
