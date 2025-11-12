„Der Preis ist kein Thema, die Schneelage schon“

Investitionen sichern die touristische Infrastruktur

Deshalb wurde auch ordentlich ausgebaut. Neue Lifte in der Skiregion Dachstein West, die Beschneiung der Frauenkar-Abfahrt auf der Wurzeralm und zwölf neue Deluxe-Panorama-Suiten in Gosau – investiert wurde in die touristische Infrastruktur des Landes. „Stark entwickeln sich auch die internationalen Märkte. Aus Tschechien haben wir einen Zuwachs von 15,5 Prozent an Gästen, die Niederlande weist ein Plus von 19,5% bei den Ankünften aus.“ Der Fokus von Landesskiverbandspräsident Klaus Kumpfmüller liegt indes bei den Kindern. „Die Kinder von heute sind die Gäste von morgen.“