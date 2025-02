„Gletscher fehlen mindestens zwei Meter Schnee“

Künstliche Beschneiung rettete Skisaison

Und erleben musste, wie vor zwei Jahren am Dachsteingletscher die Schlepplifte abgebaut werden mussten, weil der Skibetrieb mangels Schnee nicht mehr möglich war. Die Forscher und Meteorologen sind überzeugt, dass heuer in fast allen Skigebieten Oberösterreichs die Lifte stillgestanden wären, hätte es keine künstliche Beschneiung gegeben. Derzeit schaut es aber so aus, als ob in den höher gelegenen Skigebieten die Pisten in den Semesterferien, die kommende Woche in Oberösterreich starten, halten werden.