„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Suna kam als behördliche Abnahme ins Linzer Tierheim. Die temperamentvolle Hündin (3 1/2 Jahre) zeigt sich lernwillig, braucht konsequente Führung und klare Strukturen. Ihre Besitzer sollten Hundeerfahrung mitbringen. Tel.: 0732/247887.
Kätzchen – im Frühjahr 2025 geboren – warten auf eine eigene Familie, wo sie spielen, toben und kuscheln dürfen. Die kleinen Racker werden paarweise abgegeben. Freigang kennen die Samtpfoten zwar noch nicht, fänden daran aber bestimmt Gefallen. Tel.: 0664/8485571.
Safira hatte bisher wenig Glück in ihrem Leben, sie wurde einfach ausgesetzt. Nun sucht die achtjährige Pitbull-Hündin ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihr Sicherheit und Vertrauen schenken. Tel.: 0732/247887.
Amia lief in Grünau im Almtal, nahe des Sessellifts, zu. Die hübsche Findlingskatze zeigt sich freundlich und aufgeschlossen. Ein Besitzer konnte nicht eruiert werden, deswegen hofft Amia auf einen Freigangplatz. Tel.: 0732/247887.
Amara ist ein zwei Monate altes Löwenkopfkaninchen, das derzeit in einer größeren Gruppe mit Artgenossen in Außenhaltung lebt. Das Langohr verhält sich sozial, lebhaft und mag Gesellschaft. Tel.: 0732/247887.
Puschl sollte eigentlich Kuschl heißen, so gerne wie der sechsjährige Kater schmust. Aufgrund eines Unfalls hat er das Vorderbein verloren, ein Platz mit gesichertem Freigang wäre deswegen ideal für ihn. In seiner Beweglichkeit ist Puschl nicht eingeschränkt. Tel.: 0664/8485571.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.