Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
14.11.2025 15:00
Ob Hündin Safira oder Samtpfoten aus dem Tierheim, sie alle suchen einen schönen Platz zum ...
Ob Hündin Safira oder Samtpfoten aus dem Tierheim, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz, Pfotenhilfe Lochen)

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Suna – das Energiebündel
(Bild: Tierheim Linz)

Suna kam als behördliche Abnahme ins Linzer Tierheim. Die temperamentvolle Hündin (3 1/2 Jahre) zeigt sich lernwillig, braucht konsequente Führung und klare Strukturen. Ihre Besitzer sollten Hundeerfahrung mitbringen. Tel.: 0732/247887.

Kätzchen – paarweise zu vergeben
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Kätzchen – im Frühjahr 2025 geboren – warten auf eine eigene Familie, wo sie spielen, toben und kuscheln dürfen. Die kleinen Racker werden paarweise abgegeben. Freigang kennen die Samtpfoten zwar noch nicht, fänden daran aber bestimmt Gefallen. Tel.: 0664/8485571.

Safira – die Glücklose
(Bild: Tierheim Linz)

Safira hatte bisher wenig Glück in ihrem Leben, sie wurde einfach ausgesetzt. Nun sucht die achtjährige Pitbull-Hündin ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihr Sicherheit und Vertrauen schenken. Tel.: 0732/247887.

Amia – der Findling
(Bild: Tierheim Linz)

Amia lief in Grünau im Almtal, nahe des Sessellifts, zu. Die hübsche Findlingskatze zeigt sich freundlich und aufgeschlossen. Ein Besitzer konnte nicht eruiert werden, deswegen hofft Amia auf einen Freigangplatz. Tel.: 0732/247887.

Amara – die Neugierige
(Bild: Tierheim Linz)

Amara ist ein zwei Monate altes Löwenkopfkaninchen, das derzeit in einer größeren Gruppe mit Artgenossen in Außenhaltung lebt. Das Langohr verhält sich sozial, lebhaft und mag Gesellschaft. Tel.: 0732/247887.

Lesen Sie auch:
„Enzo“ kam zerzaust und vom Milben und Krätze geplagt zu den Tierschützern – inzwischen ist das ...
„Nie wieder ein Hund“
„Enzos“ Herrchen kam mit einem Bußgeld davon
11.11.2025
In der Ganslzeit
Austro-Stars schaffen Aufmerksamkeit für Tierleid
12.11.2025
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.02.2016
Puschl – der Kuschler
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Puschl sollte eigentlich Kuschl heißen, so gerne wie der sechsjährige Kater schmust. Aufgrund eines Unfalls hat er das Vorderbein verloren, ein Platz mit gesichertem Freigang wäre deswegen ideal für ihn. In seiner Beweglichkeit ist Puschl nicht eingeschränkt. Tel.: 0664/8485571.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
121.462 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
74.115 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
928 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
662 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf