Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Ganslzeit:

Austro-Stars schaffen Aufmerksamkeit für Tierleid

Adabei Österreich
12.11.2025 06:00
Cesár Sampson, bekennender Vegetarier, ruft zu Mäßigung im Fleischkonsum auf.
Cesár Sampson, bekennender Vegetarier, ruft zu Mäßigung im Fleischkonsum auf.(Bild: Raphael Fasching)

Musiker und Ex-ESC-Kandidat Cesár Sampson will gemeinsam mit Künstler Franz Josef Baur ein starkes Zeichen für den Tierschutz setzen. Bildgewaltig und unter dem Titel „Gans tödliche Weihnacht“ rufen sie zu mehr Verantwortung beim Fleischkonsum auf.

0 Kommentare

Während sich das Jahr zu Ende neigt, ist die Ganslzeit voll im Gange. Für Künstler Franz Josef Baur und Sänger Cesár Sampson der ideale Zeitpunkt, um ein für manche vielleicht unangenehmes Thema aufs Tapet zu bringen. Mit ihrer Kampagne „Gans tödliche Weihnacht“, für die Sampson und Baur in die Rolle der Gänse schlüpften, wollen sie Aufmerksamkeit für Tierleid schaffen und zum Nachdenken anregen.

Sampson, selbst überzeugter Vegetarier, weiß, dass Menschen oft aus Gewohnheit viel Fleisch konsumieren. „Ich freue mich, wenn die Kampagne zum Innehalten anregt, und ich bin erleichtert über jede Gans weniger, die wegen Weihnachten getötet wird. Mäßigung im Fleischkonsum ist ein lohnendes und gesundes Ziel.“

Franz Josef Baur plädiert für Verantwortung, Mitgefühl und Liebe.
Franz Josef Baur plädiert für Verantwortung, Mitgefühl und Liebe.(Bild: Raphael Fasching)

Verantwortung, Mitgefühl und Liebe
Baur, der selbst ab und zu Fleisch isst, spricht sich gegen industrielle Tierhaltung aus. Gerade in der Weihnachtszeit ginge es um mehr als Lichterglanz und Festessen. „Es geht um Verantwortung, Mitgefühl und Liebe, und darum, wie bewusst wir mit Leben umgehen. Am Ende gilt: Wer Liebe gibt, bekommt Liebe zurück.“

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Prinzessin Kate beobachtet die Zeremonie gemeinsam mit Königin Camilla auf dem Balkon des ...
Stille am Cenotaph
König Charles ehrt Gefallene – Kate tief bewegt
Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Prinz William beweist beim Beachvolleyballspiel am Copacabana-Strand seine Sportlichkeit.
Strand statt Palast
Prinz William baggert barfuß an der Copacabana
Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa. 
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Der Pate ist zurück – und diesmal trägt er Pelz.
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
96.636 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.075 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
79.972 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Adabei Österreich
In der Ganslzeit:
Austro-Stars schaffen Aufmerksamkeit für Tierleid
Große Oper im AKH
Wiener Opern-Star (53) erfolgreich im AKH operiert
„Gault&Millau 2026“
Das sind die besten Restaurants des Landes
mobiler Beichtstuhl
Dompfarrer Toni Faber empfängt Beichten auf Rädern
Krone Plus Logo
Seer-Stimme Sassy
„Der Mann war mir wurscht, das Kind aber nicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf